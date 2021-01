FA Cup: Southampton-Spiel verschoben – auch Liverpool-Partie fraglich

via

via Sky Sport Austria

Wegen eines deutlichen Anstiegs von Corona-Fällen bei Spielern und Mitarbeitern von Drittligist Shrewsbury Town ist die FA-Cup-Partie beim von Ralph Hasenhüttl gecoachten Premier-League-Club Southampton abgesagt worden. Der Verein aus den West Midlands habe den englischen Fußball-Verband informiert, dass er nicht in der Lage sei, am Samstag anzutreten, teilten “The Shrews” am Donnerstag auf ihrer Website mit. Wann die Begegnung nachgeholt wird, war vorerst unklar.

Einen Tag vor dem FA-Cup-Heimspiel gegen Meister Liverpool (20.45 Uhr) verzeichnete auch Aston Villa einen “signifikanten” Corona-Ausbruch, wie die Nachrichtenagentur AP am Donnerstag berichtete. Der Verein aus Birmingham sagte demnach das geplante Donnerstag-Training ab.

(APA/dpa)

