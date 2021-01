FA Cup: Southampton übersteht dritte Runde

via

via Sky Sport Austria

Ralph Hasenhüttls FC Southampton hat die vierte Runde im FA Cup erreicht. Die Premier-League-Mannschaft des österreichischen Trainers setzte sich gegen den englischen Drittligisten Shrewsbury Town mit 2:0 durch. Aufgrund von Corona-Fällen wurde die Partie nachgetragen.

Der 21-jährige Daniel N’Lundulu brachte die “Saints” in der 16. Minute in Führung. James Ward-Prowse sorgte in der 89. Minute mit einem Freistoßtreffer für den Endstand.

In der 4. Runde trifft Southampton auf den FC Arsenal.

Artikelbild: Imago