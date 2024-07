Fabel-Weltrekord von Pan, Marchand-Doppel und Ledecky-Rekord

Neben dem Finale mit Martin Espernberger über 200 m Delfin hat die Mittwoch-Finalsession der Olympia-Schwimm-Bewerbe von Paris einen Weltrekord und vier weitere Endläufe geboten – jeder von ihnen mit spezieller Geschichte.

Mit ihrem Sieg über 1.500 m Kraul kürte sich Katie Ledecky zur erfolgreichsten Schwimmerin der Olympia-Geschichte, Marchand doppelte über 200 m Brust nach und da war noch jeweils das 100-m-Kraul-Finale. Sarah Sjöström und Pan Zhanle gewannen diese „Königsbewerbe“.

Der Chinese sorgte für einen Fabel-Weltrekord von 46,40 Min., womit er vier Zehntel schneller war als im Februar als WM-Startschwimmer der in Doha siegreichen chinesischen Staffel. Es ist der erste Weltrekord bei diesen Titelkämpfen in der La Defense Arena. Pan wird am Sonntag 20 Jahre alt. Die Konkurrenz auf den Nebenbahnen blickte verblüfft auf Bahn vier, in der Pan triumphierte. Der zweitplatzierte US-Amerikaner Kyle Chalmers hatte mit 47,48 Sek. mehr als eine Sekunde Rückstand, der auch noch 19-jährige David Popovici (ROU/47,49) wurde Dritter.

Die fast 31-Jährige Sjöström überraschte sich mit ihrem Triumph selbst, bei ihren fünften Spielen holte sie sich acht Jahre nach Gold über 100 m Delfin von Rio wieder einen Olympiasieg. Dabei wollte sie vor Tagen gar nicht antreten, sich nur auf den Kraulsprint konzentrieren. Ihr Coach musste sie vom Gegenteil überzeugen. Mit einer überaus starken zweiten Länge überflügelte die 14-fache schwedische Weltmeisterin in 52,16 Min. dann Torri Huske (USA/52,29) und Siobhan Bernadette Haughey (HKG/52,33). „Ich habe keine Worte dafür, es ist unglaublich“, jubelte Sjöström.

US-Star Ledecky erfolgreichste Olympia-Schwimmerin

Ledecky und Marchand schrieben an diesem Abend aber auch Geschichte. US-Star Ledecky wiederholte in 15:30,02 Min. ihren 1.500-m-Triumph von Tokio, als die Distanz für die Frauen erstmals olympisch wurde. Nachdem die 27-Jährige am Samstag Bronze über 400 m Kraul geholt hatte, hält sie nun bei acht Gold- und drei Silbermedaillen sowie der einen in Bronze, womit sie nun mit ihrer Landsfrau Jenny Thompson auf einer Stufe ist. Silber und Bronze ging an Anastasiia Kirpichnikova (FRA/15:40,35) und Isabel Gose (GER/15:41,16).

Ein Titel-Doppel über 200 m Delfin und 200 m Brust ist phänomenal, und wohl nur für Phänomen Marchand möglich. Nicht einmal US-Rekord-Olympiasieger Michael Phelps hatte sich an dieses Doppel herangetraut. Der 22-jährige Marchand hat mit Bob Bowman Phelps‘ einstigen Coach und scheint aktuell keine Limits zu haben. Erst auf den letzten Metern fiel er hinter die Weltrekord-Marschroute des Chinesen Qin Haiyang zurück, verpasste dessen Bestmarke in 2:05,85 um 0,37 Sek. Zac Stubblety-Cook (AUS/2:06,79) und Caspar Corbeau (NED/2:07,90) waren nur bessere Statisten.

