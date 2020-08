FAC entschuldigt sich nach 0:9-Niederlage in Ried

Die letzte Runde der 2. Liga der Fußball-Bundesliga hat am Freitag nicht nur einen dramatischen Ausgang mit SV Ried als Aufsteiger gebracht, sondern auch einige ergebnistechnische Besonderheiten. So war das 9:0 der Rieder daheim gegen den FAC der höchste Sieg in dieser Liga seit einem 10:0 der Vienna am 12. Oktober 1996 daheim gegen Flavia Solva. Am Tag danach entschuldigten sich die Floridsdorfer für das “desolate und unprofessionelle Auftreten”.

“Alle Neune” der Innviertler bedeuteten damit nicht nur den höchsten Zweitliga-Erfolg in mehr als 20 Jahren, sondern natürlich auch in der wegen Corona unterbrochen fertiggespielten Saison. Die nächst-höchsten Erfolge hatte es jeweils am 17. Juli mit einem 8:2 der Young Violets gegen die Juniors OÖ und einem 6:0 von Austria Lustenau gegen Kapfenberg gegeben. Am meisten Tore fielen bei einem 8:5 der Juniors OÖ gegen Lustenau.

Die Erfolge der Rieder und von Austria Klagenfurt waren in dieser Höhe nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Die Kärntner haben mit einem 6:1 gegen Wacker Innsbruck in dieser Saison zweimal mit drei Toren Differenz gewonnen, nie höher. Die Tiroler wiederum hatten noch nie in Liga zwei sechs Tore kassiert. Ried gewann in dieser Saison zweimal 5:0, auch nie höher. Der FAC wiederum hat im nun beendeten Spieljahr davor im Maximum dreimal mit drei Treffern Differenz verloren.

Die Floridsdorfer äußerten über die Niederlage am Samstag in einer Aussendung selbst Fassungslosigkeit. “Uns ist bewusst, dass wir viele Menschen mit der gestrigen Leistung in höchstem Maße enttäuscht haben. Mit einigen Stunden Abstand möchten wir uns im Namen des gesamten Floridsdorfer Athletiksport-Clubs für das desolate und unprofessionelle Auftreten unserer Mannschaft entschuldigen”, erklärte FAC-Obmann Walter Brand. Man wehre sich aber vehement gegen diverse kursierende Vorwürfe.

