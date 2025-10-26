FAC gibt in Amstetten spät Punkte ab

Der FAC hat den Sprung auf Platz drei in der 2. Fußball-Liga in letzter Minute verpasst.

Beim 1:1 in Amstetten traf Felix Köchl in der 92. Minute für die viertplatzierten Gastgeber. Der fünftplatzierte FAC hatte zum Abschluss der 11. Runde durch Lan Piskule vorgelegt (22.). Nach Gelb-Rot für Joel Richards (84.) gab es in Unterzahl aber den späten Punkteverlust für die Wiener. Amstetten ist damit weiter seit der vierten Runde ungeschlagen.

(APA)/Beitragsbild: GEPA