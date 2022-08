Im Freitagabendspiel der ADMIRAL 2. Liga fuhr der FAC einen 4:0 (1:0)-Auswärtssieg beim SV Lafnitz ein.

Vice Miljanic brachte den amtierenden Vizemeister in Minute 21 per Handelfmeter in Führung. In Hälfte zwei sorgten die Einwechselspieler Christopher Kröhn (75., Nachspielzeit) und Lukas Schöfl (79.) für klare Verhältnisse. Die Floridsdorfer verbesserten sich durch den ersten Saisonsieg auf Tabellenrang fünf, Lafnitz liegt nach seiner zweiten Saisonniederlage auf Platz zehn.

(APA) / Bild: GEPA