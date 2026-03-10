FAC siegt: Vier Teams an 2.-Liga-Spitze punktegleich

Der FAC mischt im Aufstiegsrennen der 2. Fußballliga weiter ganz vorne mit. Am Dienstag besiegten die Floridsdorfer im Nachtragsspiel der 18. Runde Schlusslicht Schwarz-Weiß Bregenz zuhause verdient mit 2:0 (1:0) und sorgten für eine weitere Verdichtung in der obersten Tabellenregion. Die Wiener halten so wie – der nicht aufstiegsberechtigte – Leader Amstetten, die Admira und SKN St. Pölten bei 35 Punkten. Dahinter liegt Austria Lustenau als Fünfter mit 34 Zählern.

Vier Tage nach der überraschenden 0:1-Niederlage gegen Sturms Amateure traf Lukas Gabbichler (29., 79.) für den FAC doppelt. Jubeln durfte auch der FC Liefering, der dank eines Tors von Phillip Verhounig (37.) bei Sturm II mit 1:0 siegte. Für Trainer Danny Galm, den Nachfolger des zu Salzburg aufgerückten Daniel Beichler, war es der dritte Sieg im dritten Spiel.

(APA)/Beitragsbild: GEPA