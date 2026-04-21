Einsprüche erfolgreich! FAC und Bregenz erhalten Bundesliga-Lizenz

Das Protestkomitee der Österreichischen Fußball-Bundesliga hat die Einsprüche im Lizenz- und Zulassungsverfahren für die Saison 2026/27 behandelt.

Der FAC Wien erhielt nachträglich die Lizenz, nachdem die personellen Anforderungen erfüllt wurden. Der Zweitligist hatte mit Patrik Schuch einen neuen Cheftrainer mit UEFA-Pro-Lizenz präsentiert. Vorgänger Sinan Bytyqi, der diese nicht besitzt, wechselte in den Co-Trainerstab. Der FAC liegt derzeit drei Punkte hinter Tabellenführer Austria Lustenau auf Rang drei, hat jedoch ein Spiel mehr absolviert.

Auch der Tabellenvorletzte Schwarz Weiß Bregenz war mit seinem Protest erfolgreich und bekam nach Erfüllung der infrastrukturellen Kriterien die Lizenz. Die Zulassungen für die ADMIRAL 2. Liga waren beiden Klubs bereits zuvor erteilt worden.

Der SV Klöcher Bau Oberwart legte keinen Protest gegen die verweigerte Zulassung ein.

Damit ist das Verfahren für 2026/27 abgeschlossen. Seit der Ligareform wird zwischen Lizenz (Bundesliga) und Zulassung (2. Liga) unterschieden, wobei eine Lizenz auch zur Teilnahme an der 2. Liga berechtigt.

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