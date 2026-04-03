FAC und SKN nach Siegen erste Lustenau-Verfolger

Der FAC und der SKN St. Pölten haben im Titelkampf der ADMIRAL 2. Liga vorgelegt. Die Floridsdorfer übernahmen nach einem 2:0-Erfolg im Wiener Stadtduell mit Rapid II vorerst die Tabellenführung, mussten diese im Laufe des Abends aber wieder an Austria Lustenau abgeben. Die Vorarlberger trafen am Freitagabend noch auf die Admira, das Topduell endete mit einem 1:1 (1:1).

St. Pölten glückte dank eines Treffers in der Nachspielzeit ein 1:0-Erfolg bei Sturm II, womit die Niederösterreicher punktgleich hinter dem FAC Rang drei belegen.

Im Westen Wiens erwischte der FAC nach einer torlosen ersten Hälfte einen Traumstart in die zweite. Lukas Gabbichler verwertete eine Hereingabe aus kurzer Distanz (49.) zu seinem siebenten Saisontor. Eine Viertelstunde später erhöhte auch Lan Piskule sein Torkonto auf sieben. Mit einem sehenswerten Schlenzer ins lange Kreuzeck sorgte der Slowene für die Vorentscheidung (63.).

Ferstl erlöst SKN in der Nachspielzeit

St. Pölten schien lange auf einen Dämpfer im Titelkampf zuzusteuern. Erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit erlöste Valentin Ferstl die Niederösterreicher. Der 17-Jährige bugsierte den Ball nach einem Gestocher im Strafraum zum viel umjubelten Siegtreffer ins Netz. Spät jubeln durften auch die Young Violets in Amstetten. Liga-Toptorschütze David Peham (35.) brachte das Heimteam vom Punkt zunächst in Führung. Nach dem Ausschluss von SKU-Kapitän Lukas Deinhofer (56) erspielten sich die Veilchen Chance um Chance, die letzte konnte Valentin Toifl per Kopf zum 1:1 nutzen (93.).

Kurioses spielte sich auf der Hohen Warte ab. Die Vienna vergab zwei Elfmeter und kassierte jeweils im Gegenstoß einen Treffer. Ben Hauser (15.) und Moritz Berg (43.) führten Kapfenberg zum 2:1-Auswärtssieg, den ersten seit August. Austria Klagenfurt feierte in Wels einen 2:1-Auswärtssieg, Austria Salzburg und Bregenz trennten sich 2:2.

(APA) / Bild: GEPA