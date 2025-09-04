Fällt „bis auf weiteres“ aus: ÖFB-Legionär operiert

Innenverteidiger David Nemeth steht dem FC St. Pauli weiter nicht zur Verfügung.

Wie der gut in die Saison gestartete deutsche Bundesligist am Donnerstag mitteilte, hat sich Nemeth einer Operation an der linken Adduktoren-Sehne unterzogen. Er hatte sich zuvor im Training eine Verletzung in dem Bereich zugezogen. Nemeth werde dem Team „bis auf Weiteres“ fehlen, erklärte der Verein.

Vergangene Saison hatte sich der Österreicher ab Mitte der Hinrunde als Stamm-Innenverteidiger etabliert und 24 Bundesligaspiele absolviert. Ebenfalls im Kader des FC St. Pauli stehen die beiden Ex-Klagenfurter Simon Spari und Jannik Robatsch.

(SID/Red.) / Bild: Imago