Fan-Vorfall um Jürgen Werner: Austria reagiert mit Stellungnahme

Die Wiener Austria hat mit einer Stellungnahme auf einen Vorfall rund um den ehemaligen Sportvorstand und Investor des Vereins, Jürgen Werner, reagiert.

Der Aussendung zur Folge machte eine Gruppe von Fans am Weg zum Bundesliga-Auswärtsspiel in Ried beim Wohnort des 64-Jährigen Halt. Dort sollen die Anhänger ihren Unmut ausgedrückt haben.

Austria-Präsident Kurz Gollowitzer wird dazu in der Vereinsaussendung zitiert: „Der Klub distanziert sich klar und ausdrücklich von solchen Aktionen der Fans und verurteilt diese aufs Schärfste. Wir werden alle notwendigen Maßnahmen einleiten, um sicherzustellen, dass sich derartige Vorfälle nicht wiederholen. Mit dieser Aktion wurde eine klare Grenze überschritten. Ich möchte mich im Namen des FK Austria Wien bei Jürgen Werner und seiner Familie ausdrücklich entschuldigen.“

(FK Austria Wien) / Bild: GEPA