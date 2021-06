Fans sauer über neues Design: ÖFB-Gegner Nordmazedonien behält alte Trikots

via

Nordmazedonien wird bei der Europameisterschaft in den “alten” Trikots der letzten Saison auflaufen. Fans protestierten gegen das neue Design des deutschen Sportartikelherstellers Jako.

“Sehr hässlich. Wo ist unsere Sonne?”, “Erbärmlich”: So lauteten einige der Kommentare in den sozialen Medien zum neuen EM-Trikot Nordmazedoniens. Die nordmazedonischen Fans zeigten sich mit dem neuen Design des deutschen Sportartikelherstellers für ihre Nationalmannschaft nicht zufrieden.

Besonders die Farben waren den Fans ein Dorn im Auge. War das vorige Trikot noch in hellrot gestaltet und mit einer gelben Sonne versehen, erinnert das neue Trikot die Fans eher an Portugal. Viel zu dunkel sei das Rot der neuen Arbeitskleidung, so die Meinung einiger Fans. Auf dem neuen Trikot ist zudem noch der Balkanluchs zu sehen, ein Nationalsymbol des Landes.

So sollte das neue Trikot eigentlich aussehen

Nordmazedonien spielt bei seiner ersten Europameisterschaft mit dem fauchenden Antlitz des Balkanluchses auf den Trikots! @ffmmkd #weareteam Alle Infos ➡️https://t.co/iLdMAP0DiR 🇲🇰 pic.twitter.com/68iaM4YSCv — JAKO AG (@JAKO_info) May 28, 2021

Fans starteten Petition gegen neues Trikot

Doch der Balkanluchs wird wohl bei der EM nicht zum Einsatz kommen. Weil die Fans eine Petition gegen das neue Design starteten, will man nun gegen Österreich am Sonntag in den alten Trikots spielen, mit denen die deutsche Nationalmannschaft Ende März schon schlimme Bekanntschaft machte.

Beim deutschen Ausrüster Jako zeigte man sich von der Entscheidung überrascht. In einem Statement des Unternehmens heißt es von Tobias Röschl, Vorstand Marketing und Vertrieb, sagt: “Nach der Qualifikation für die EM hat uns die Fußballföderation von Mazedonien ihren Design- und Farbwunsch übermittelt. Diesen haben wir nach Abstimmung mit dem Verband und entsprechender Musterfreigabe detailgetreu umgesetzt, fristgerecht geliefert und am 28. Mai präsentiert. Nach den kritischen Reaktionen der eigenen Fans hat der Verband nun eine Spielerlaubnis für die vorhergehenden Trikots beantragt und erhalten. Auch in diesen Trikots wünschen wir dem Team viel Erfolg, möchten aber ausdrücklich betonen, dass wir exakt nach Wunsch, Vor- und Freigabe des Verbandes geliefert haben.”

