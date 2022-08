Fast 170.000 Zuschauer bei MotoGP in Spielberg

Annähernd 170.000 Zuschauer sind 2022 zum Motorrad-Grand-Prix von Österreich gekommen. Das gaben die Veranstalter am Sonntag kurz vor dem Start der MotoGP auf dem Red Bull Ring in Spielberg bekannt. Genau waren es 167.850. Alleine am Sonntag kamen 92.035 Fans an die Strecke.

Einer der prominentesten dabei war Formel-1-Star Fernando Alonso. Der Spanier ist in der Region schon ein bisschen zu Hause, weil er mit der steirischen Fernsehmoderation Andrea Schlager liiert ist. Vor dem Hauptrennen gab Hubert von Goisern die Österreichische Bundeshymne im Western-Stil mit Akustik-Gitarre zum Besten.

Die Region rund um den Red Bull Ring bleibt auch nach Formel 1 und MotoGP in Bewegung. Schon nächstes Wochenende steigt auf dem Ring das mit 400 Fahrern in 15 Klassen ausverkaufte Rupert-Hollaus-Gedenkrennen, bei dem sich immer wieder Italiens Motorrad-Legende Giacomo Agostini die Ehre gibt.

Sind die Preise dafür gegenüber den Motorsport-Königsbewerben deutlich reduziert, gilt bei der folgenden Großveranstaltung überhaupt „Eintritt frei“. Die Rede ist von der Airpower am nahen Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg, zu der am 2. und 3. September wie bei der Formel 1 an die 300.000 Besucher erwartet werden. Vom 23. bis 25. September gastiert die DTM am Ring.

