Fast 60 Spieler betroffen: Premier-League-Klubs verweigern Abstellung

via

via Sky Sport Austria

Die Klubs der Premier League weigern sich aufgrund der Corona-Pandemie, fast 60 Spieler für anstehende Fußball-Länderspiele abzustellen.

Wie die Liga am Dienstag in einem Statement mitteilte, haben die Klubs “widerstrebend, aber einstimmig beschlossen”, Spieler nicht freizugeben, deren Partien im nächsten Monat in Ländern “auf der Roten Liste ausgetragen werden”.

Fitness der Spieler durch Quarantäne beeinträchtigt

Die Entscheidung betrifft laut Statement fast 60 Spieler von 19 Premier-League-Klubs, die in 26 Länder der “Roten Liste” gereist wären. Die Spieler müssten nach ihrer Rückkehr zehn Tage in Quarantäne. Dies würde nicht nur “die Fitness der Spieler erheblich beeinträchtigen”, sie würden zudem auch für zwei Ligaspiele, die dritte Runde des EFL Cups sowie für einen Spieltag eines UEFA-Wettbewerbs nicht zur Verfügung stehen.