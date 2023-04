Favorit Linz-Steg geht in Frauen-Finalserie in Führung

Die Favoritinnen von Linz-Steg sind in der „best of five“-Finalserie der Austrian Volley League (AVL) in Führung gegangen. Die Oberösterreicherinnen gewannen am Sonntag Spiel eins gegen VB NÖ Sokol/Post mit 3:0 (22,22,14). Die Serie wird am Donnerstag in Wien und am Sonntag darauf erneut in Linz fortgesetzt.

Das Aufeinandertreffen des Titelverteidigers aus Linz mit dem Rekordmeister war zwei Sätze lang eine spannende Partie. Die Oberösterreicherinnen lagen fast die gesamte Spielzeit in Führung, Sokol/Post hielt das Spiel aber mit viel Kampfgeist über weite Strecken eng. Erst im dritten Satz setzte sich die Klasse der Linzerinnen klar durch. Linz/Steg gewann damit auch das sechste Duell mit Sokol/Post hintereinander und ist in der eigenen Halle weiter seit einem Jahr unbesiegt.

(APA) / Bild: GEPA