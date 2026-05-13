FC Barcelona vor historischem LaLiga-Novum

Der frischgebackene spanische Meister steht kurz davor, ein neues Kapitel in der spanischen Fußballgeschichte zu schreiben: Ein letzter Heimsieg kann die Saison historisch machen. Vor heimischer Kulisse ist der FC Barcelona in dieser Saison nicht zu bezwingen.

Der FC Barcelona steht vor einem echten Novum in Spaniens LaLiga.

In dieser Saison haben die Katalanen zuhause eine makellose Bilanz vorzuweisen: Mit dem Sieg im Clasico gegen Real Madrid stehen die Blaugrana bei 18 Siegen aus 18 Heimspielen. Das sich noch im Umbau befindliche Camp Nou ist schon längst wieder zu einer Festung geworden.

Mit einem weiteren Erfolg im letzten Heimspiel der Saison hätte der FC Barcelona die Chance, erstmals 19 Heimsiege in einer Saison zu feiern. Ein Kunststück, das es in Spaniens höchster Spielklasse bislang noch nie gegeben hat.

Ganz neu wäre eine perfekte Heimbilanz für Barca jedoch nicht. Laut Opta gewannen die Katalanen bereits viermal alle Heimspiele einer Liga-Saison – 1949, 1953, 1959 und 1960. Auch Real Madrid, der FC Sevilla und Athletic Bilbao schafften dieses Kunststück. Doch all diese Serien stammen aus Zeiten mit weniger Ligaspielen. In einer Saison mit 38 Spieltagen gelang eine solche Heimbilanz noch keinem Team – es wäre ein Novum in der spanischen LaLiga.

Saint-Etienne und Juventus setzen Maßstäbe

Dass es in der Bundesliga noch keinem Team gelang, all seine Heimspiele zu gewinnen, unterstreicht den Stellenwert dieser Bilanz. Generell gelang dieser Coup in Europas Top-Ligen bislang nur wenigen Mannschaften. Die AS Saint-Etienne gewann in der Saison 1974/75 alle ihre 19 Heimspiele, Juventus zog in der jüngeren Vergangenheit in der Saison 2013/14 nach. Nun könnte sich Barca in diesen exklusiven Kreis einreihen.

Am kommenden Sonntag empfängt der Barcelona Real Betis Sevilla zum letzten Heimspiel der Saison. Ein weiterer Heimsieg, und Barca schreibt ein neues Kapitel der spanischen Fußballgeschichte. Die Bühne ist bereitet.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago