FC Basel entlässt Ex-Sturm-Trainer Vogel – Nachfolger steht bereits fest

„Als Tabellenletzter mit immer grösser werdendem Abstand zu den vorderen Plätzen und aufgrund des ausbleibenden Turnarounds sieht sich der FC Basel 1893 nach den jüngsten Auftritten in der Liga veranlasst, die Zusammenarbeit mit Heiko Vogel per sofort zu beenden“, so der FCB in einer Aussendung.

Mit Fabio Celestini übernimmt ein Coach mit viel Super-League-Erfahrung. Seit 2015 stand der 48-Jährige für Lausanne, Lugano, Luzern und Sion in 179 Super-League-Spielen an der Seitenlinie. Bis Februar coachte Celestini Lindner-Klub FC Sion.

Bild: Imago