FC Bayern bindet zwei Talente

Nach Sky Sport Informationen ist Karl nun bis 2028 an die Bayern gebunden. Die Münchner planen nicht, den 17-Jährigen in diesem Sommer auszuleihen.

Der Linksfuß darf sich beim FCB unter Vincent Kompany behaupten. Wenn Karl am 22. Februar 2026 18 Jahre alt wird, wandelt sich sein Arbeitspapier auch ganz offiziell in einen vollwertigen Profivertrag um.

Künftig wird der deutsche U17-Nationalspieler bei den Bayern-Profis mit der Rückennummer 42 auflaufen. Er tritt damit das Erbe von Jamal Musiala an, der zur neuen Saison die 10 bekommen hat.

Eberl: „Wollen Karl und Mike kontinuierlich an die Profis heranführen“

„Wir wünschen uns bei allem Erfolgshunger, die Durchlässigkeit für unsere Talente vom FC Bayern Campus weiter zu fördern. Wir wollen Lennart Karl und Wisdom Mike kontinuierlich an die Profis heranführen, sie sollen mit unserer Unterstützung jeden Tag alles geben, denn wir wünschen uns neben Jamal Musiala, Aleks Pavlovic und Josip Stanisic weitere Eigengewächse in unserer ersten Mannschaft“, wird Sport-Vorstand Max Eberl in der Klubmitteilung zu den Verlängerungen zitiert.

Mit einem wunderbaren Schlenzer brachte Karl beim jüngsten Testspiel gegen Tottenham Hotspur (4:0) den Ball im Netz unter – sein erster Treffer für die FCB-Profis. Auch Wisdom Mike schnupperte Profi-Luft und wurde gegen die Nord-Londoner in der 76. Minute eingewechselt.

(skysport.de) Foto: Imago