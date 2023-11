FC Bayern gegen Heidenheim und Stuttgart gegen Dortmund – Der Samstag in der Deutschen Bundesliga live & exklusiv bei Sky

Didi Hamann und Michael Leopold melden sich ab 14:00 Uhr mit dem „tipico Countdown“ und den Nachmittagsspielen der Deutschen Bundesliga

Exklusiv mit Sky Q: Bayern – Heidenheim und Bochum – Köln in UHD/HDR, das Topspiel zusätzlich in Dolby-Atmos®

Alle Partien der 2. Deutschen Bundesliga live, unter anderem FC St. Pauli – Hannover 96 und Schalke 04 – SV Elversberg am Freitagabend sowie Holstein Kiel – Hamburger SV am Samstagmittag

Den Deutschen Klassiker entschied der FC Bayern vergangenes Wochenende deutlich für sich, in der Champions League folgte ein 2:1-Erfolg gegen Galatasaray Istanbul und der Einzug ins Achtelfinale. Nun ist Aufsteiger Heidenheim in München zu Gast. Das letzte Mal standen sich die beiden Vereine im April 2019 im Viertelfinale des DFB-Pokals gegenüber. Neun Tore, drei Aluminiumtreffer und einen Platzverweis notierten die damals anwesenden Journalisten nach 90 Minuten – sowie einen 5:4-Sieg der Bayern. Ein spektakuläres Fußballspiel, das Vorfreude auf kommenden Samstag macht.



Spektakel bietet zumeist auch das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund. In der vergangenen Saison traf der BVB in der Nachspielzeit zum vermeintlichen 3:2-Siegtreffer, ehe den Stuttgartern in Unterzahl doch noch der Ausgleich in Minute 97 gelang. Aktuell trennt den Drittplatzierten VfB und den Tabellenvierten Borussia Dortmund lediglich das Torverhältnis. Beide verloren zuletzt in der Liga, die Dortmunder überzeugten jedoch anschließend in der Champions League, als sie Newcastle mit 2:0 schlugen.



Ab 14:00 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderator Michael Leopold die Zuschauer:innen auf den Samstag in der Deutschen Bundesliga ein.



Sky Sport überträgt alle vier Spiele am Samstagnachmittag live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Von den weiteren Begegnungen am Freitag und Sonntag zeigt Sky Sport ausführliche Zusammenfassungen direkt nach Spielende.





Bochum gegen Köln am Samstagabend

Ab 17:30 Uhr begrüßen die Sky Expertin Tabea Kemme, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer:innen zum „tipico Topspiel der Woche“ in Bochum, wo der 1. FC Köln mit Kapitän Florian Kainz und Dejan Ljubicic zu Gast ist. Ob dem Tabellenschlusslicht am 11.11. nach Abpfiff noch nach Feiern zu Mute ist? Eine weitere Niederlage würde die Kölner Krise nochmals vertiefen und die Stimmung zu Beginn der Karnevalssession endgültig vermiesen. Mit einem Sieg wiederum würde die Baumgart-Elf am VfL vorbeiziehen.



Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.



Alles rund um die Deutsche Bundesliga mit „Guten Morgen Fans!“, „Highlights XXL“, „Sky90“, „Matchplan“, „Dein Fußball Sonntag – Die Show“, „Glanzparade“

Eröffnet wird der Samstag in der Deutschen Bundesliga um 9:00 Uhr von „Guten Morgen Fans!“, dem Frühstücksfernsehen für Sportfans auf Sky Sport News.



Auch an den übrigen Tagen des Spieltags sowie davor und danach präsentiert Sky Sport das volle Programm. Am Donnerstag blickt ab 20:00 Uhr Moderator Jan Henkel in der Taktik-Challenge „Matchplan“ mit Sven Bender und Hannes Wolf dieses Mal auf die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund.



Am Freitag meldet sich ab 22:00 Uhr „Deine Vorschau“, in deren Anschluss ab 22:30 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg gezeigt wird.



Am Sonntag ab 16:30 Uhr beginnt „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ mit Michael Leopold und Mirko Slomka. Im Verlauf der Sendung werden in „Highlights XXL“ direkt nach Abpfiff ausführliche Zusammenfassungen der Sonntagsspiele der Deutschen Bundesliga gezeigt, ab 17:30 Uhr die von Bayer Leverkusen gegen Union Berlin, ab 19:30 Uhr die Highlights von Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt sowie ab 21:30 Uhr die von RB Leipzig gegen den SC Freiburg.



Um 18:00 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr die Zuschauer:innen zur Fußballdebatte „Sky90“, in der dieses Mal unter anderem Sky Experte Lothar Matthäus und VfB-Boss Alexander Wehrle zu Gast sein werden.



Komplettiert wird der Spieltag der Deutschen Bundesliga bei Sky Sport am Montagabend ab 18:30 Uhr von „Glanzparade – Die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner“ sowie der täglichen Berichterstattung auf dem Sportnachrichtensender Sky Sport News.





Die 2. Bundesliga mit St. Pauli gegen Hannover 96, Schalke 04 gegen SV Elversberg und Holstein Kiel gegen Hamburger SV

Von Freitag bis Sonntag überträgt Sky Sport zudem alle neun Partien der 2. Deutschen Bundesliga live, acht davon exklusiv. So stehen bereits am Freitagabend mit St. Pauli gegen Hannover und Schalke gegen Elversberg zwei brisante Duelle an. Tags darauf empfängt im Nord-Derby Holstein Kiel den Hamburger SV. Im Topspiel trifft am Samstagabend Hertha BSC auf den Karlsruher SC.



Das Wochenende in der Deutschen Bundesliga bei Sky:



Donnerstag:

20:00 Uhr: „Matchplan“ zu VfB Stuttgart – Borussia Dortmund auf Sky Sport News

Freitag:

18:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 1 bis 3



21:00 Uhr: „Meine Geschichte – das Leben von Tobias Kempe“ auf Sky Sport Bundesliga



22:00 Uhr: „Deine Vorschau“ auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga



22:30 Uhr: „Highlights XXL“ mit Borussia Mönchengladbach – VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga



Samstag:

9:00 Uhr: „Guten Morgen Fans!“ auf Sky Sport News und Sky Sport Bundesliga

12:30 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

14:00 Uhr: „tipico Countdown“ + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga



15:15 Uhr: FC Bayern München – 1. FC Heidenheim auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:15 Uhr: VfB Stuttgart – Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 3

15:15 Uhr: FC Augsburg – TSG Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 4

15:15 Uhr: SV Darmstadt – 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 5



17:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga 2



17:30 Uhr: „tipico Topspiel der Woche“ VfL Bochum – 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live mit dem Topspiel Hertha BSC – Karlsruher SC auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

21:15 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Bundesliga



Sonntag:

9:00 Uhr: „Guten Morgen Fans!“ auf Sky Sport News



13:00 Uhr: 2. Deutsche Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

16:30 – 20:15 Uhr: „Dein Fußball Sonntag – Die Show“ auf Sky Sport Bundesliga

16:45 – 17:15 Uhr: „100% Fußball“ auf Sky Sport Bundesliga



17:30 – 18:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit Bayer Leverkusen – 1. FC Union Berlin



18:00 – 19:30 Uhr: „Sky90 – die Fußballdebatte“ auf Sky Sport Bundesliga



19:30 – 20:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit Werder Bremen – Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga



21:30 – 22:00 Uhr: „Highlights XXL“ mit RB Leipzig – SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga



23:00 Uhr: „Bundesliga kompakt“ auf Sky Sport Bundesliga



Montag:

18:30 Uhr: „Glanzparade – die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner“ auf Sky Sport Bundesliga

