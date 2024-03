FC Bayern gegen Lazio Rom HEUTE LIVE bei Sky Sport Austria

Können die Bayern gegen Lazio das Aus abwenden und wie schlagen sich die anderen Favoriten? Ab Dienstag kommt es in der UEFA Champions League zu den entscheidenden Duellen um das UEFA Champions League Viertelfinale. Sky Sport Austria zeigt alle Spiele live – streame die Partien mit dem Sky X Traumpass.

Am Dienstag kommt es in München zum Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Lazio Rom. Das Team von Thomas Tuchel muss dabei einen 0:1 Rückstand aufholen. Gelingt es dem sechsmaligen Sieger der europäischen Königsklasse mit ÖFB-Legionär Konrad Laimer, ins Viertelfinale aufzusteigen? Ab 20:00 Uhr können Sky Zuseher:innen die Partie live auf Sky Sport Austria 2 verfolgen. Sky-Experte Didi Hamann wird die Partie an der Seite von Martin Konrad als Co-Kommentator begleiten.

Zeitgleich muss Paris Saint-Germain ins spanische San Sebastian zu Real Sociedad. Die Franzosen gehen mit einem 2:0 aus dem Hinspiel in die Entscheidung und wollen auch im Baskenland siegreich bleiben. Ob PSG den Vorsprung über die Zeit bekommt oder die Gastgeber zurückschlagen, ist ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Am Dienstag begrüßt Constanze Weiss die Zuschauer:innen gemeinsam mit den Sky Experten Peter Stöger & Julian Baumgartlinger. Sky-Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Das Achtelfinale der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

FC Bayern München – Lazio Rom ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Kommentator: Martin Konrad

Co-Kommentator: Sky-Experte Didi Hamann

Real Sociedad – Paris Saint-Germain ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Peter Stöger & Julian Baumgartlinger

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Real Madrid – RB Leipzig ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Manchester City – FC Kopenhagen ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Andreas Herzog & Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Bild: Imago