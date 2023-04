FC Bayern gelingt Revanche in Freiburg – nächster Liga-Rückschlag für Glasner & Frankfurt

via

In der deutschen Bundesliga sind die zwei direkten Duelle innerhalb des Spitzenquartetts mit Favoritensiegen zu Ende gegangen. Bayern München gewann am Samstag beim SC Freiburg 1:0, womit dem deutschen Fußball-Rekordmeister die Revanche nach dem Pokal-Aus am Dienstag glückte. Verfolger Borussia Dortmund setzte sich gegen Union Berlin mit 2:1 durch. Bayern behauptete damit als Tabellenführer den knappen Zwei-Punkte-Vorsprung auf den BVB.

Oliver Glasners Eintracht Frankfurt verlor bei Bayer Leverkusen 1:3 und musste so auch den sechsten Tabellenplatz an die Werkself abtreten. Der 1. FC Köln siegte beim FC Augsburg mit 3:1. Der unmittelbar nach der Pause eingewechselte Dejan Ljubicic bereitete das 3:1 mit einer flachen Hereingabe von rechts mustergültig vor. Florian Kainz war bei den Domstädtern bis zur 79. Minute im Einsatz. Mainz 05 und Werder Bremen trennten sich nach einer turbulenten Nachspielzeit mit zwei Treffern mit 2:2.

Die Bayern präsentierten sich wie am Dienstag im Cup-Viertelfinale überlegen, aber ohne Glück im Abschluss. So musste es in der 52. Minute Innenverteidiger Matthijs de Ligt mit Gewalt aus der Distanz richten, nachdem die Gäste schon zahlreiche Chancen vergeben hatten. Bis zum Ende musste die Elf von Neo-Trainer Thomas Tuchel ob des dünnen Vorsprungs aber zittern. ÖFB-Verteidiger Philipp Lienhart stand bei Freiburg nach überstandener Oberschenkelverletzung ab der 36. Minute wieder auf dem Platz. Michael Gregoritsch spielte durch.

Dortmund besiegt Union & bleibt im Meisterrennen

Dortmund konnte nach der Niederlage beim Bundesliga-Gipfel in München vor einer Woche sowie dem Pokal-Aus in Leipzig wieder aufatmen. Donyell Malen (28.) und Youssoufa Moukoko (79.) erwiesen sich vor 81.365 im Stadion gegen den 1. FC Union als Matchwinner. Für das 1:1 hatte dazwischen Kevin Behrens (61.) gesorgt. Bei den drittplatzierten Berlinern blieb Christopher Trimmel auf der Ersatzbank.

