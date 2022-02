FC Bayern gewinnen mit Mühe gegen RB Leipzig

Bayern München bleibt klar auf Titelkurs. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gewann das Bundesliga-Topspiel gegen Vize-Meister RB Leipzig mit einiger Mühe 3:2 (2:1) und baute den Vorsprung auf ihren Verfolger Borussia Dortmund zumindest bis zum Sonntag auf neun Punkte aus. Der BVB trifft dann auf Bayer Leverkusen.

Die Bayern gingen in einer flotten Partie vor 10.000 Zuschauern in der 12. Minute durch Thomas Müller in Führung. Andre Silva glich in der 27. Minute aus, ehe Torjäger Robert Lewandowski mit seinem 24. Saisontreffer kurz vor der Pause das 2:1 gelang (44.). Christopher Nkunku (53.) erzielte das 2:2 (53.), doch Serge Gnabry schlug zurück (58.). Das Tor wurde allerdings als Eigentor von Leipzigs Josko Gvardiol gewertet, der abgefälscht hatte.

Für Bayern-Kapitän Manuel Neuer war es der 310. Liga-Erfolg im 458. Spiel – damit stellte er den Siegrekord von Bayerns Vorstandsvorsitzendem Oliver Kahn ein. Leipzig verpasste nach zuletzt drei Siegen unter Domenico Tedesco den Sprung auf einen Champions-League-Platz.

Die Bayern hatten gegen gut organisierte Leipziger zunächst Anlaufprobleme. Die erste gefährliche Situation kam von RB, doch Dani Olmo (10.) traf nur das Außennetz.

Doch die Münchner konnten sich auf die Gäste verlassen. Willi Orban leistete sich einen folgenschweren Fehlpass, den Schuss von Lewandowski konnte Peter Gulacsi nur abklatschen – Müller sagte freistehend danke.

Leipzig trotzt Bayern mit Mut nach vorne

Leipzig zeigte sich wenig beeindruckt und hatte kurz darauf zweimal erneut durch Olmo (16. und 18.) die große Ausgleichschance. Neuer parierte jeweils glänzend.

Beim Ausgleich war er jedoch machtlos. Corentin Tolisso verlor den Ball in der Vorwärtsbewegung, RB schaltete blitzschnell über Nkunku und Konrad Laimer um, Silva stocherte den Ball über die Linie. Überhaupt wirkten die Münchner gegen mutige Leipziger mit ihrer Dreierkette anfällig.

Die Offensive hatte da schon mehr zu bieten. Gulacsi war jedoch gegen Müller (32.), Kingsley Coman (34.) und Gnabry (35.) auf dem Posten. Gegen Lewandowskis Kopfball nach präziser Coman-Flanke war er machtlos.

Tedesco erhöhte nach dem Wechsel das Risiko. Der Ausgleich war der Lohn – und wieder war ein Ballverlust (Joshua Kimmich) der Bayern vorausgegangen. Nkunku schloss nach Pass von Laimer eiskalt ab.

Viel Glück hatte dagegen Gnabry beim 3:2: Sein Schuss wurde unhaltbar für Gulacsi abgefälscht. Lewandowski verpasste in der Folge die Entscheidung, so mussten die Münchner bis zum Schluss zittern.

