FC Bayern informiert! Topklub will DFB-Star verpflichten

Die Zukunft von Joshua Kimmich gestaltet sich weiterhin offen.

Der deutsche Nationalspieler zählt zu den Bayern-Stars, die den Verein in diesem Sommer verlassen dürfen. Mit Paris Saint-Germain befindet sich ein konkreter Interessent in Lauerstellung. Neben Thomas Müller, Jamal Musiala & Co. kehrte am Montag auch Joshua Kimmich aus dem EM-Urlaub zurück und schlug an der Säbener Straße auf. Doch ob der FC Bayern in der kommenden Saison auch die sportliche Heimat des 29-Jährigen bleibt, ist offen. So darf er die Münchner in diesem Sommer bei einem passenden Angebot nämlich verlassen.

PSG mit „ganz konkretem Interesse“ an Kimmich

Solange die Kimmich-Zukunft beim deutschen Rekordmeister ungeklärt bleibt, versucht Paris Saint-Germain den deutschen Nationalspieler aus München loszueisen. Das enthüllte Sky-Reporter Florian Plettenberg in Transfer Update – die Show: „Paris Saint-Germain mischt mit, hat ganz konkretes Interesse an Joshua Kimmich. An einem Wechsel entweder in diesem Sommer oder ablösefrei im Jahr 2025.“

Dieses Interesse wurde bereits auch bei den Münchnern hinterlegt. So wollen PSG-Trainer Luis Enrique sowie Klub-Boss Nasser Al- Khelaifi Kimmich unbedingt verpflichten.

Bayern bleibt Kimmichs erster Ansprechpartner

Die Bemühungen, Kimmich und die Bayern von einem Wechsel in die französische Hauptstadt zu überzeugen, sind nicht neu. So war PSG auch im vergangenen Januar am Bayern-Star dran.

Bevor dieses Interesse allerdings weiter an Fahrt aufnimmt und sich die Vereine sowie die Spielerseite in konkrete Verhandlungen begeben, werden sich zunächst die Bayern mit Kimmich in den kommenden Tagen zusammensetzen. Dann werden sich die Bayern-Bosse und der DFB-Star über eine weitere Zusammenarbeit austauschen.

(sport.sky.de) / Bild: Imago