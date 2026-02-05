FC Bayern verleiht Verteidiger

Bayern München gibt seinen Außenverteidiger Sacha Boey vorerst wieder ab.

Der deutsche Rekordmeister verleiht den Abwehrspieler bis Saisonende an Boeys Ex-Team Galatasaray Istanbul. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. Der Franzose war im Januar 2024 vom türkischen Spitzenklub nach München gekommen und hat dort noch einen bis zum 30. Juni 2028 gültigen Vertrag.

„Sacha kennt Galatasaray aus seiner Zeit, bevor er zu uns gewechselt ist, bestens und wird im vertrauten Umfeld keine lange Anlaufzeit brauchen“, sagte Münchens Sportvorstand Max Eberl: „Er kann in den Champions-League-Play-Offs gegen Juventus Turin sowie im Titelkampf der türkischen Süper Lig auf höchstem Niveau Einsatzminuten sammeln, was seiner Entwicklung sehr gut tun wird.“

(SID)/Bild: Imago