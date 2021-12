FC Bayern verpflichtet chinesischen Torwart

Der FC Bayern München hat einen chinesischen Torwart verpflichtet.

Liu Shaoziyang kommt vom Kooperationspartner FC Wuhan Three Towns nach München. Der 18-Jährige erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2025 und soll für die Nachwuchsmannschaften des deutschen Rekordmeisters auflaufen.

Keeper trainierte bereits an der Säbener Straße

Shaoziyang ist 1,90 Meter große wohnt bereits im Internat am Campus. Der Torhüter trainierte bereits bei U19 und den Amateuren an der Säbener Straße.

Der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn wird auf der Homepage folgendermaßen zitiert: „Wir freuen uns sehr, dass wir von unserem Kooperationspartner FC Wuhan Three Towns mit Liu Shaoziyang erstmals einen Spieler für den FC Bayern verpflichten konnten. Dieser Transfer spricht für unser Netzwerk in China, das wir in den vergangenen Jahren gemeinsam mit unseren Mitarbeitern im Büro in Shanghai sowie unseren Partnern in der ganzen Region aufgebaut haben.“

Bild: DPA