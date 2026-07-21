FC Blau-Weiß Linz holt deutschen Stürmer

Bundesliga-Absteiger FC Blau-Weiß Linz sicherte sich die Dienste von Jacob Collmann. Dies gaben die Oberösterreicher in einer Aussendung bekannt.

Collmann, der einen Vertrag für ein Jahr mit Option auf ein weiteres bekam, kommt vom deutschen Regionalligisten FCA Walldorf. „Mit Jacob Collmann bekommen wir ein Stürmerprofil, das wir so noch nicht haben. Durch sein Tempo und seinen Tiefgang sind wir im Sturm nun um eine Facette reicher. Er hat sich in der Woche bei uns gut gezeigt, und wir glauben daran, dass er das Potenzial besitzt, weitere Entwicklungsschritte zu gehen“, betont Sportdirektor Christoph Schößwendter. Die Linzer waren zuletzt länger auf der Suche nach einem Angreifer.

Blau-Weiß-Trainer Michael Köllner war nach einer Woche Probetraining vom 25-Jährigen überzeugt: „Jacob Collmann war eine Woche bei uns im Training und zeigte sich auch im Testspiel gegen Roter Stern Belgrad. Von Beginn an haben mich sein Charakter, seine Körperlichkeit sowie die Geradlinigkeit, Härte und Tiefe in seinem Spiel beeindruckt. Vor allem sehe ich bei Jacob ein großes Entwicklungspotenzial, das wir nun jeden Tag weiter entfalten wollen.“