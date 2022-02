FC Juniors OÖ braucht ab Sommer neue Spielstätte

via

via Sky Sport Austria

Neben dem verpatzten Frühjahrs-Auftakt gibt es für die Juniors OÖ eine weitere schlechte Nachricht. Ab Sommer braucht der Kooperationsklub des LASK nämlich ein neues Stadion.

Anders als der LASK darf der FC Juniors OÖ ab Sommer nicht mehr im Paschinger Waldstadion spielen. Der Gemeinderat verlängerte die Genehmigung der Juniors nicht. Das berichten die „OÖN“. Bis der FC also gemeinsam mit dem LASK in das neue Stadion auf der Gugl umzieht (voraussichtlich Anfang 2023), braucht man ab Sommer eine neue Heim-Spielstätte.

Allerdings nur, wenn der Klassenerhalt geschafft wird, denn das Verbot in Pasching gilt nur für Profiklubs. Steigt die Mannschaft von Trainer Manuel Takacs in die Regionalliga ab, könnte man in Pasching weiterspielen.

Alternativen wären Wels oder auch die Verbandsanlage in Linz, auf der aktuell auch Blau-Weiß Linz seine Spiele austrägt, die aber vom LASK verwaltet wird.