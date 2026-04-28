FC Sevilla im Abstiegskampf: Vom Europa-League-König zum Sorgenkind
Dem FC Sevilla droht der große Absturz: Der Europa-League-Rekordsieger steckt tief im Abstiegskampf und kämpft in La Liga plötzlich ums nackte Überleben.
Fünf Niederlagen aus den vergangenen sechs Spielen, Platz 18 und eine poröse Defensive – steigen die Andalusier in dieser Saison in die Zweitklassigkeit ab?
Die Andalusier stehen derzeit auf dem 18. Tabellenplatz der spanischen La Liga und damit erstmals in dieser Saison auf einem Abstiegsplatz. Seit dem Europa-League-Triumph in der Saison 2022/2023 zeigt die Formkurve der Blanquirrojos stetig nach unten. Schon im Vorjahr rettete sie der Klub nur knapp vor dem Abstieg.
Jetzt steht der FC Sevilla mit dem Rücken zur Wand. Schaffen sie noch die Trendwende oder folgt der Absturz?
Vorne effizient, hinten anfällig
Die bittere 1:2-Niederlage gegen Osasuna, entschieden durch ein Gegentor in der neunten Minute der Nachspielzeit, ist sinnbildlich für eine Saison, in der bei Sevilla fast alles gegen den Klub läuft.
Der Blick auf die Tabelle ist alarmierend: Platz 18 von 20, und weil es in Spanien keine Relegation gibt, würde das den direkten Gang in die Segunda Division bedeuten. Mit 17 Niederlagen hat Sevilla zusammen mit Schlusslicht Real Oviedo die meisten Pleiten der La Liga kassiert. Sportliche Ausrufezeichen, wie etwa der 2:1-Heimsieg gegen Atletico Madrid, blieben ein seltener Lichtblick in einer insgesamt ernüchternden Spielzeit.
Dabei wirkt die Lage sogar noch drastischer, als es manche Zahlen zunächst vermuten lassen. Laut Datendienstleister Opta gewinnen die Andalusier im Liga-Vergleich zwar überdurchschnittlich viele Zweikämpfe, defensiv bleiben sie aber extrem anfällig. 1,67 Gegentore pro Spiel sind deutlich mehr als der Liga-Schnitt von 1,35 – und erklären den Absturz.
Offensiv lebt Sevilla dagegen eher über seinen Möglichkeiten. 40 Ligatore sind für ein Team aus den unteren Tabellenregionen ein ordentlicher Wert, doch die Statistik zeigt ein anderes Bild: Der xGoals-Wert von 1,02 liegt klar unter dem Liga-Durchschnitt von 1,37. Immer deutlicher wird deshalb: Die poröse Defensive ist Sevillas zentrale Schwachstelle.
Emery schuf einen Mythos
Die sportlichen Probleme der Gegenwart sind kein Zufall. Wer verstehen will, warum Sevilla heute ums Überleben kämpft, muss zurückblicken auf die erfolgreichsten Jahre des Klubs.
Diese Ära ist untrennbar mit Unai Emery verbunden. Unter dem Spanier gewann Sevilla dreimal in Folge die Europa League, insgesamt steht der Klub bei sieben Titeln und ist damit Rekordsieger des Wettbewerbs. Emery machte Sevilla zu einer europäischen Größe, in K.-o.-Spielen gefürchtet. 2016 verließ er den Verein jedoch nach drei erfolgreichen Jahren in Richtung Paris Saint-Germain.
Nach mehreren kurzen Intermezzos auf der Trainerbank schien Julen Lopetegui ab Sommer 2019 wieder Stabilität zu bringen. Der Europa-League-Sieg 2020 und drei Champions-League-Qualifikationen in Serie bestätigten diesen Weg. Doch als Sevilla in der Saison 2022/23 nach sieben Spielen nur fünf Punkte holte und auf Platz 17 abrutschte, zog der Verein früh die Reißleine.
Im Oktober 2022 musste Lopetegui gehen – rückblickend wirkt dieser Bruch wie der Moment, in dem der Absturz des Klubs erst richtig begann.
„Das Feuer begleitet dich, Sevilla“
Seit dem Rauswurf von Lopetegui kann Sevilla nicht mehr an die glorreichen Jahre anknüpfen.
Zwar stemmten sich die Andalusier im selben Jahr noch einmal gegen den Trend und gewannen überraschend die Europa League, doch im Inneren des Vereins hatte sich das Feuer längst ausgebreitet. Der ständige Wechsel auf der Trainerbank wurde zum Sinnbild der Unruhe, während jene sportliche Stabilität, die Sevilla über Jahre ausgezeichnet hatte, Schritt für Schritt verloren ging. Der Blick auf die Ligaplatzierungen erzählt diesen Niedergang unmissverständlich: Platz elf 2022/23, Rang 13 in 2023/24, Platz 17 in 2024/25. Seit dem letzten internationalen Triumph schaffte es der Klub nicht mehr, sich für das europäische Geschäft zu qualifizieren.
Mit der sportlichen Talfahrt verschärften sich zugleich die finanziellen Probleme. Ohne die Einnahmen aus dem Europapokal wurde der Handlungsspielraum immer kleiner – und das zeigte sich unmittelbar auf dem Transfermarkt. Während Sevilla 2019/20 noch rund 190 Millionen Euro investierte, waren es 2025/26 nur noch 16 Millionen. Die Möglichkeiten, den Absturz sportlich aufzufangen, wurden damit von Jahr zu Jahr geringer.
Auch die Kaderplanung steht sinnbildlich für diese Schieflage: Zwar finden sich dort noch immer klangvolle Namen – etwa Alexis Sanchez und Cesar Azpilicueta -, dazu bekannte Ex-Profis aus der deutschen Bundesliga wie Djibril Sow, Ruben Vargas oder zuletzt auch Dodi Lukebakio. Doch selbst die Erfahrung, Reputation und individuelle Qualität dieser Transfers konnten den freien Fall der Andalusier nicht stoppen. Die spanische Marca titelte in Folge der letzten Entwicklungen bei den Andalusiern: „Das Feuer begleitet dich, Sevilla.“
In Sevilla kippt die Stimmung
Im Umfeld des FC Sevilla ist die Anspannung längst in offene Unruhe umgeschlagen. Der sportliche Absturz hat bei vielen Anhängern Frust und Wut ausgelöst, Proteste und Rücktrittsforderungen gegen Vereinsführung und Mannschaft prägen seit Wochen das Bild.
Eskalationen rund um Spiele und Training unterstreichen, wie dünn die Nerven liegen. Was früher Rückhalt und Leidenschaft bedeutete, ist für die Mannschaft inzwischen zu einem zusätzlichen Druckfaktor geworden.
Die Fans als letzte Hoffnung
Jetzt richtet sich der letzte Hoffnungsschimmer an jene, die Sevilla in der Vergangenheit immer getragen haben: die eigenen Fans im legendären Ramon Sanchez-Pizjuan. Drei von den finalen fünf Ligaspielen finden vor heimischer Kulisse statt – laut Marca Partien „auf Leben und Tod“.
Am 4. Mai (Montag, 21 Uhr) empfängt der FC Sevilla Real Sociedad. Sevilla, ein Klub, der einst einen Mythos in Europa prägte, steht vor einer großen Bewährungsprobe.
Schafft es Sevilla noch, das Feuer zu löschen?
(Skysport.de) / Bild: Imago