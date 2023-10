FC Sevilla präsentiert neuen Cheftrainer

Europa-League-Sieger FC Sevilla hat Diego Alonso als neuen Cheftrainer vorgestellt. Am Dienstag verkündete der Klub auf X, dass der Uruguayer der Nachfolger des am Sonntag entlassenen Jose Luis Mendilibar wird. Der 48-Jährige trainierte bis zum Februar 2023 die Nationalmannschaft seines Heimatlandes. Sevilla ist seine erste Station in Europa.

Der Champions-League-Teilnehmer steht in LaLiga nach acht Spieltagen auf einem enttäuschenden 14. Platz. In der Königsklasse holten die Andalusier gegen den RC Lens und die PSV Eindhoven jeweils nur einen Punkt.

