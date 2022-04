FC Südtirol schafft erstmals Sprung in die Serie B

Der FC Südtirol hat den Aufstieg in Italiens zweite Fußball-Liga Serie B perfekt gemacht und Vereinsgeschichte geschrieben.

Die Bozener um Trainer Ivan Javorcic gewannen am Sonntag bei US Triestina mit 2:0 (1:0). Der FC Südtirol schreibt damit Vereinsgeschichte, denn bisher spielte der Club aus der norditalienischen Autonomen Provinz noch nie in der zweiten Liga. Zuvor agierte mit dem AC Bozen in der Saison 1947/48 lediglich ein Club aus dem Landesteil in der Serie B.

(APA)

Bild: © Felice Calabrò