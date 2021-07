Federer gratuliert Djokovic zum 20. Grand-Slam-Titel

via

via Sky Sport Austria

Roger Federer hat Novak Djokovic nach dessen 20. Grand-Slam-Titel zur Einstellung dieses Rekordes gratuliert, den beide nun gemeinsam mit Rafael Nadal halten. “Glückwunsch Novak zu Deinem 20. Major. Ich bin stolz, die Gelegenheit zu haben, in einer besonderen Ära von Tennis-Champions zu spielen. Wunderbare Leistung, gut gemacht”, schrieb der 39-jährige Schweizer am Sonntag auf Twitter.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Zuvor hatte der serbische Weltranglisten-Erste Djokovic mit 6:7(4),6:4,6:4,6:3 gegen den Italiener Matteo Berrettini zum sechsten Mal das Rasentennis-Turnier in Wimbledon gewonnen. Der dort sogar achtmal erfolgreiche Federer war im Viertelfinale ausgeschieden. Djokovic hatte die langjährige Nummer eins sowie den diesmal in Wimbledon fehlenden Spanier Nadal in seiner Ansprache während der Siegerehrung gewürdigt.

(APA)

Beitragsbild: Imago