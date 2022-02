Federer „hoch motiviert“ – Tour-Rückkehr für heuer geplant

via

Tennis-Star Roger Federer hat am Mittwoch bei einem Sponsoren-Termin ein Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben. Der Schweizer bekräftigte dabei seine Absicht, noch in diesem Jahr auf die ATP-Tour zurückkehren zu wollen. Federer zog Bilanz über den langen Weg der Rehabilitation nach seiner dritten Operation am rechten Knie im August 2021. „Ich kann immer noch nicht laufen. Aber ich arbeite täglich im Fitnessstudio“ erklärte der 20-fache Grand-Slam-Sieger.

„Ich hoffe wirklich, dass ich mein Knie in zwei bis drei Wochen wieder belasten kann“, sagte Federer. „Dann werden wir sehen, wie der Körper reagiert, damit wir im April oder Mai wieder den Ball schlagen können.“ Er betonte, dass auch mit 40 das Feuer noch in ihm lodere. „Ja, ich bin immer noch voll motiviert. Ich arbeite wirklich gut in der Halle“, freute sich Federer. „Natürlich würde ich mir wünschen, dass alles schneller gehen könnte. Aber die Ärzte wollen nicht, dass ich alles überstürze. Sie wissen, wie sie mich bremsen können.“

Federers letztes ATP-Match liegt bereits mehr als ein halbes Jahr zurück. Im vergangenen Juli unterlag der mittlerweile 40-Jährige im Wimbledon-Viertelfinale dem Polen Hubert Hurkacz in drei Sätzen.

