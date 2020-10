Black Wings verlieren bei Fehervar

Hydro Fehervar AV 19 punktete zum dritten Mal in Folge. Nach einem Shootoutsieg und einer Overtimeniederlage fuhren die Ungarn gegen die Steinbach Black Wings 1992 die vollen drei Punkte ein.

Für die Black Wings war dies bereits die vierte Niederlage in Serie. In der Tabelle konnte Fehérvár nach dem 3:1-Erfolg die Linzer in der Tabelle hinter sich lassen. Nach einem frühen Tor der Hausherren dauerte es bis ins Schlussdrittel bis die nächsten Treffer bejubelt werden durften – abermals schrieben die Ungarn an. Die Black Wings kamen nicht mehr entscheidend zurück.

HYDRO FEHÉRVÁR AV19 – STEINBACH BLACK WINGS 1992 3:1 (1;0,0:0,2:1)

Tore AVS: Sarpatki (5.), Hargrove (45./pp2), Erdely (46./pp1)

Tor BWI: Pelletier (56./pp1)