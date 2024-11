Fehlstart in NBA-Saison: Fünfte Pleite für Pöltl & Toronto

Für die Toronto Raptors steht in der National Basketball Association (NBA) endgültig ein Fehlstart zu Buche, Jakob Pöltl und Kollegen erlitten am Freitag (Ortszeit) mit 125:131 gegen die Los Angeles Lakers im sechsten Saisonspiel die bereits fünfte Niederlage. Der Center aus Wien schrieb mit 19 Punkten und zwölf Rebounds zum dritten Mal in Folge doppelt zweistellig an. Hinzu kamen sechs Assists und drei Blocks in 35:06 Minuten auf dem Parkett.

Der heimische NBA-Pionier zeigte sich trotz der neuerlichen Pleite „stolz auf unser dezimiertes Team“ (die Raptors müssen aktuell u. a. den verletzten All Star Scottie Barnes vorgeben, Anm.). Die Lakers hätten Toronto „kalt erwischt“ und seien schnell um 26 Punkte davongezogen. „Danach haben wir aber unterstützt von unseren Fans an beiden Enden super gespielt und es noch spannend gemacht“, so der 29-jährige Pöltl.

Pöltl mit Chance zur Rehabilitierung am Samstag

Nach einem kompletten Fehlstart waren die Kanadier zu Beginn des zweiten Viertels 19:45 zurückgelegen. Sie starteten nach der Pause zwar eine Aufholjagd, sollten aber nicht mehr näher als auf sechs Zähler herankommen. RJ Barrett erzielte 33 Punkte für Toronto, Gradey Dick markierte 31. Die Lakers wurden von Anthony Davis (38 Zähler, elf Rebounds) und LeBron James (27 Punkte, zehn Assists) angeführt.

Bereits am (heutigen) Samstag empfangen die Raptors die Sacramento Kings. Die Franchise aus der kalifornischen Hauptstadt ist mit einem 123:115-Erfolg bei den Atlanta Hawks im Gepäck an den Ontariosee gereist. Topscorer waren De’Aaron Fox (31) und der ehemalige Toronto-Spieler DeMar DeRozan (27).

Mit einem 137:114 bei den Portland Trail Blazers schraubte Oklahoma City Thunder die Bilanz auf 5:0. Shai Gilgeous-Alexander markierte 30 Zähler. Im Duell zweier potenzieller Titelanwärter setzten sich die Minnesota Timberwolves mit 119:116 gegen die Denver Nuggets durch. Anthony Edwards (29) bzw. Aaron Gordon (31) waren die besten Werfer.

Traumstart für Cleveland nach nächstem Sieg

Rookie Tristan da Silva hat bei seinem zweiten NBA-Einsatz überzeugt, im Trikot der Orlando Magic aber die nächste Niederlage kassiert. An der Seite der Deutschen Franz und Moritz Wagner verlor der Münchner in der Nacht zum Samstag mit dem Team aus Florida bei den Cleveland Cavaliers 109:120, es war für Orlando die dritte Pleite im sechsten Spiel. Darius Garland erzielte 25 Punkte.

Cleveland steht dagegen bei 6:0, die Cavs sind im Osten das einzige noch ungeschlagene Team. Ein solcher Start war dem Klub zuletzt 2016 gelungen, mit LeBron James in seinen Reihen – damals ging bis ins Playoff-Finale.

Nach seinem Debüt gegen Miami, als da Silva bei fünf Minuten Einsatzzeit noch ohne Punkte blieb, durfte der 23-Jährige diesmal deutlich länger ran. In gut 20 Minuten verbuchte der Forward 17 Punkte und fünf Rebounds, da Silva traf hochprozentig aus dem Feld und versenkte alle drei Dreierversuche.

Wegen des Ausfalls von Starspieler Paolo Banchero standen die Wagner-Brüder erstmals in der neuen Saison gemeinsam in der Startformation. Moritz Wagner ersetzte Banchero, der aufgrund eines Risses im rechten Bauchmuskel vier bis sechs Wochen fehlen wird. Franz Wagner kam wie da Silva auf 17 Punkte, Moritz auf 14.

Siege für Brooklyn & New Orleans

Deutschlands Weltmeisterkapitän Dennis Schröder steht mit seinen Brookyln Nets nach einem 120:112 über die Chicago Bulls wie Orlando bei einer 3:3-Bilanz. Der Braunschweiger verbuchte neun Punkte sowie jeweils sieben Assists und Rebounds. Cam Thomas war mit 32 Punkten der Topscorer beim Team aus New York.

Auch sein Landsmann Daniel Theis holte mit seinem neuen Team den dritten Sieg im sechsten Spiel. Die New Orleans Pelicans schlugen die Indiana Pacers 125:118, der Weltmeister aus Salzgitter machte gegen seinen früheren Klub drei Punkte.

