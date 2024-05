Feiersinger-Assist im letzten Saisonspiel von Meister Roma

Laura Feiersinger hat sich zum Abschluss einer erfolgreichen Ligasaison mit der AS Roma über einen Assist freuen dürfen. Die ÖFB-Teamspielerin bereitete beim 5:0-Kantersieg des italienischen Frauen-Fußball-Meisters in der letzten Runde der Meisterrunde gegen Fiorentina den letzten Treffer vor. Die 31-Jährige war am Sonntag ab der 59. Minute auf dem Feld, eine Minute später wurde auf der Gegenseite Marina Georgieva ausgetauscht. Ihr Club wurde hinter Juventus Turin Dritter.

Der Meistertitel der Roma, die am Ende ein Plus von sieben Punkten auf den ersten Verfolger hatte, in der Serie A Femminile war schon länger fix. Feiersinger absolvierte ihre Premierensaison im Roma-Dress, sie ist nicht die einzige ÖFB-Teamspielerin, die über einen Meistertitel im Ausland jubeln konnte. Sarah Zadrazil und Katharina Naschenweng gelang dies mit dem FC Bayern München. Noch eine Chance hat zudem Viktoria Pinther, die am 26. Mai in Thun im Play-off-Finale der Schweizer Liga mit dem FC Zürich auf Servette Genf trifft. Nach der Saison sucht sich die Stürmerin eine neue Herausforderung, wo ist nicht bekannt.

(APA)/Beitragsbild: Imago