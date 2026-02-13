Felix Gall startet bei UAE-Tour in Saison

Österreichs Radsport-Aushängeschild Felix Gall startet am Montag in seine Saison.

Bei der achten UAE-Tour vom 16. bis 22. Februar wird der 27-jährige Osttiroler erstmals gemeinsam mit dem ebenfalls zu Decathlon gestoßenen Gregor Mühlberger antreten. Der 31-jährige Niederösterreicher soll seinem Landsmann als Helfer zur Seite stehen.

Gall blickt dem Saisonauftakt nach einem Höhentrainingslager seiner Equipe in der Sierra Nevada gut gerüstet entgegen. „Ich fühle mich gut, wir hatten einen sehr produktiven Trainingsblock, auch wenn wir uns an das Wetter anpassen mussten.“ Der im Vorjahr Gesamt-Fünfte der Tour de France und -Achte der Vuelta fühlt sich fit und möchte „mit einem Erfolgserlebnis in die neue Saison starten“.

Gall freut sich auf erstes Rennen mit Mühlberger

Im Studium der Strecke erkennt er in einem neuen Anstieg auf der dritten Etappe ein Plus. „Die liegt mir perfekt und könnte entscheidend für die Gesamtwertung sein. Es wird auch mein erstes Rennen an der Seite von Gregor Mühlberger sein, worauf ich mich sehr freue“, sagte Gall. Man sei stark aufgestellt für das Zeitfahren und die Flachetappen, bei denen der Wind eine große Rolle spielen könne. „Tatsächlich denke ich, dass dies das stärkste Team ist, mit dem ich je auf diesen flachen, windigen Abschnitten gefahren bin.“ Gall wird dieses Jahr ja nicht bei der „Großen Schleife“ in Frankreich eingesetzt, sondern startet beim Giro d’Italia und der Vuelta a Espana.

Neben dem erst später in die Saison einsteigenden Tadej Pogacar fehlt aus internationaler Sicht auch der zweifache Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard. Nach einem Sturz im Training in Spanien erkrankte der Däne auch noch und musste seinen Auftakt verschieben. Am Start sind aber u.a. der zweifache Olympiasieger Remco Evenepoel aus Belgien und der Mexikaner Isaac del Toro, der neben dem Sieg bei der Tour of Austria im Vorjahr auch Zweiter beim Giro d’Italia geworden ist.

