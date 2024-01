„Ein bisschen wurmt es mich schon“: Feller über Platz zwei in Schladming

Für Manuel Feller ist beim Nacht-Riesentorlauf in Schladming fast alles aufgegangen. Der Tiroler musste sich am Dienstagabend Saison-Dominator Marco Odermatt nur um fünf Hundertstelsekunden geschlagen geben. „Die Möglichkeit, einen Odi zu biegen, die kriegt man nicht oft, heute wäre sie da gewesen. Ein bisschen wurmt es mich schon, aber im Allgemeinen überwiegt die Freude“, sagte Feller im Zielraum. Der Podestplatz im Riesentorlauf freute ihn besonders.

„Wenn mir das heute in der Früh wer gesagt hätte, hätte ich ihm nicht geglaubt“, sagte Feller, dessen bestes RTL-Ergebnis in dieser Saison bisher der elfte Platz in Val d’Isere gewesen war. „Ich weiß auch, wo ich die fünf Hundertstel liegen lassen habe“, fügte er hinzu. Dennoch zog er eine überwiegend positive Bilanz. So müsse er nun nicht mehr schwitzen, dass es ihn im Startlisten-Ranking „aus den Top 15 raushaut“. Er verbesserte sich sogar – auch aufgrund von Verletzungen – in die erste Startgruppe. Feller: „Das ist schon eine unglaubliche Genugtuung und Befriedigung.“

Auf einer im ersten Durchgang wechselhaften, nach der Pause eisigeren Piste war es diesmal sehr schwierig, die richtige Abstimmung zu finden. „Ich bin eigentlich einen neuen Ski gefahren und habe nicht ganz gewusst, wie das reagiert, wenn es ein bisschen unruhig wird. Also war es ein bisschen eine Lotterie, was auf mich zukommt“, erklärte Feller. „Aber mein Servicemann hat einen unglaublich guten Job gemacht. Ein großer Teil vom Ergebnis gehört heute definitiv ihm.“

Das neue Tribünen-Layout im Zielstadion goutierte Feller. „Bei der Besichtigung am Nachmittag habe ich mir noch gedacht, dass fast keine Leute da waren. Das bin ich jetzt in Schladming nicht gewohnt, normal schreien sie schon links und rechts“, sagte er. „Aber dann waren die Tribünen schon nach dem Abschwingen im ersten Durchgang relativ voll, im zweiten Durchgang noch einmal mehr. Richtig coole Stimmung, und ich glaube, dass es morgen noch einmal das Alzerl mehr wird“, blickte er auf das Slalom-Nightrace am Mittwoch (17.45 und 20.45 Uhr) voraus.

(APA)/Bild: GEPA