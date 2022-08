Fenerbahce nach 3:0-Sieg wohl Playoff-Gegner von Austria

Nach einem klaren 3:0-Heimsieg von Fenerbahce Istanbul gegen den 1. FC Slovacko steht der Play-off-Gegner von Austria Wien so gut wie fest.

Bereits in der ersten Hälfte macht der Klub aus Istanbul alles klar. In der 17. Minute trifft der Ex-Dortmunder Emre Mor zur 1:0-Führung für Fenerbahce. Mit einem Doppelpack von Lincoln (45’+2, 81′) erarbeitet sich der türkische Verein einen komfortablen Polster für das Rückspiel in Tschechien in einer Woche.

Austria steigt erst im Play-off der Europa League-Qualifikation ein, gespielt wird am 18. und 25. August.

