Fenerbahce schlägt Union Saint-Gilloise zum EL-Auftakt

Fenerbahce und Star-Trainer Jose Mourinho feiern einen knappen 2:1-Heimsieg zum Auftakt der UEFA Europa League gegen Union Saint-Gilloise.

Die Mannschaft von Mourinho startet mäßig in die Partie, die Belgier generieren mehr Chancen, die jedoch nicht genützt wurden. Im Gegenzug schießt Fenerbahce das Führungstor durch Ex-Freiburg-Spieler Caglar Söyüncü nach Assisi von Becao.

In Hälfte zwei kommt Saint-Gilloise zu guten Möglichkeiten, Fener-Goalie Dominik Livakovic glänzt mit einigen guten Paraden. In der 73. Minute sieht Union Saint-Gilloise-Verteidiger Kevin Mac Allister aufgrund einer Notbremse die Rote Karte. In Unterzahl kommt es für die Belgier noch schlimmer. Bei einer Klärungsaktion von Kapitän Anthony Moris fliegt der Ball auf das Bein von Abwehrchef Christian Burgess und anschließend ins eigene Tor zum unglücklichen 2:0 für Fenerbahce.

Zwei Ausschlüsse und verschossener Elfmeter

In der 90. Minute fliegt Fenerbahces Bright Osaka-Samuel nach einem Foul im Strafraum mit Gelb-Rot vom Platz, den fälligen Elfmeter pariert Livakovic. Doch nur wenige Sekunden später kann Ross Sykes den Anschlusstreffer für die Belgier erzielen.

Im Parallelspiel zwischen Malmö und Rangers können die Gäste aus Schottland mit 2:0 gewinnen. Die Tore erzielen Nedim Bajrami nach nur 56 Sekunden und der eingewechselte Ross McCausland.

Die Tore im VIDEO:

1:0 – Caglar Söyüncü (26.)

2:0 – Christian Burgess (ET, 82.)

2:1 – Ross Sykes (90.+3)

Bild: Imago