Erster spanischer Cheftrainer in der NBA

Jordi Fernandez ist als erster Spanier Chefcoach in der National Basketball Association. Die Brooklyn Nets meldeten am Montag die Verpflichtung des vormaligen Assistenztrainers der Sacramento Kings.

Der 41-Jährige ersetzt Interimstrainer Kevin Ollie. Die Nets haben heuer erstmals seit 2018 das Play-off verpasst, in den vergangenen beiden Saisonen war für das Team aus New York jeweils in der ersten Play-off-Runde Endstation. Fernandez ist auch Trainer von Kanadas Nationalteam.

(APA/Reuters) / Artikelbild: Imago