Fernduell Österreich vs. Norwegen: So holt das ÖFB-Team den Gruppensieg

Das österreichische Fußball-Nationalteam hat mit einem 2:0-Sieg in Kasachstan die Tabellenführung in der Nations-League-Gruppe B3 übernommen. Am letzten Spieltag kommt es somit gegen Norwegen zum Fernduell um den Gruppensieg.

Die Norweger setzten sich wenige Stunden nach Österreichs Erfolg in Kasachstan im Auswärtsspiel gegen Slowenien mit 4:1 durch. Dadurch ist Slowenien bereits fix aus dem Rennen um den Gruppensieg. Nur noch Norwegen kann dem ÖFB-Team Platz eins, der den Aufstieg in Liga A bedeutet, streitig machen.

Am finalen Spieltag trifft die Mannschaft von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick am Sonntag um 18:00 Uhr im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf Slowenien, zeitgleich ist Norwegen zuhause gegen Kasachstan gefordert.

Hier sind die Szenarien um den Gruppensieg:

Österreich holt Platz eins…

… mit einem Sieg gegen Slowenien, unabhängig von Norwegens Spiel gegen Kasachstan.

… mit einem Unentschieden gegen Slowenien, wenn Norwegen gegen Kasachstan nicht gewinnt.

Norwegen holt Platz eins …

… mit einem Sieg gegen Kasachstan, wenn Österreich gegen Slowenien nicht gewinnt.

… mit einem Unentschieden gegen Kasachstan, wenn Österreich gegen Slowenien verliert.

… mit einer Niederlage gegen Kasachstan, wenn Österreich gegen Slowenien verliert.*

*Bei diesem Szenario würden Norwegen, Österreich und Slowenien die Gruppe mit jeweils 10 Punkten beenden. Da Norwegen im Dreiervergleich die beste Bilanz hat, wären Erling Haaland & Co. auf Platz eins.

Der aktuelle Tabellenstand:

Artikelbild: GEPA