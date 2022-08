Ferrari-Bestzeit und Strafenfestival in 1.Spa-Training

via

via Sky Sport Austria

Die beiden WM-Rivalen Max Verstappen und Charles Leclerc werden das erste Formel-1-Rennen nach der Sommerpause von ganz hinten in der Startaufstellung in Angriff nehmen.

Wie am Freitag bekannt wurde, sind Verstappen (Red Bull) und Leclerc (Ferrari) mit vier weiteren Fahrern vor dem Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps am Sonntag (15.00 Uhr, live auf Sky) aufgrund des regelwidrigen Wechsels von Motorenteilen strafversetzt worden.

Ebenfalls vom Ende des Feldes werden Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) und Mick Schumacher (Haas) starten. Auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Spa ist überholen einfacher möglich, wodurch viele Teams die Strafe absichtlich in Kauf nahmen. Das erste Training entschied Ferrari für sich. Der Spanier Carlos Sainz fuhr die Bestzeit, 0,069 vor dem Monegassen Leclerc. Weltmeister Verstappen wurde Dritter (+0,217).

Vor dem 14. von 22 Saisonrennen hat Verstappen in der Gesamtwertung einen klaren Vorsprung von 80 Punkten auf Leclerc herausgefahren.

(APA)/Bild: Imago