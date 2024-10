Ferrari-Doppelsieg im Großen Preis der USA

Formel-1-Pilot Charles Leclerc hat den Großen Preis der USA gewonnen. Der Monegasse führte am Sonntag in Austin/Texas einen Ferrari-Doppelsieg vor seinem Teamkollegen Carlos Sainz an und bescherte der Scuderia den vierten Saisonerfolg.

Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) baute seinen Vorsprung in der WM-Wertung durch einen dritten Platz leicht aus. Der Niederländer fuhr hinter seinem ärgsten Verfolger und Polesetter Lando Norris zwar als Vierter ins Ziel, nachdem dieser ihn in der Schlussphase des Rennens überholt hatte. Der McLaren-Pilot erhielt für sein Überholmanöver aber eine Fünf-Sekunden-Strafe und wurde nur Vierter.

Für Ferrari war es der zweite Doppel-Triumph des Jahres. Zuletzt hatten die Roten Ende März in Australien die ersten beiden Plätze belegt – damals in umgekehrter Reihenfolge.

(SID) / Bild: Imago