Ferrari in Miami in blau & mit neuem Namen

Der italienische Formel-1-Traditionsrennstall Ferrari hat eine Partnerschaft mit dem amerikanischen IT-Unternehmen HP (Hewlett-Packard) geschlossen, das nun als Titelsponsor und Technikpartner für das Team um die Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz fungiert. Die Zusammenarbeit ist langfristig angelegt.

Künftig wird Ferrari unter dem Namen „Scuderia Ferrari HP“ an den Start gehen, beginnend ab dem Rennen in Miami. Das Logo des neuen Partners wird auf den Rennwagen, den Overalls der Fahrer und dem Team sowie der übrigen Teamkleidung präsent sein.

Außerdem wird das Team in Miami nicht im traditionellen rot, sondern in blau auftreten. Auch die Boliden erhalten eine blaue Speziallackierung. Hintergrund ist das 70-jährige Jubiläum am US-Markt.

https://twitter.com/ScuderiaFerrari/status/1783058673213813137

(red.) / Artikelbild: GEPA