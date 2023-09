Ferrari-Pilot Sainz nach Monza-GP bestohlen

Wenige Stunden nach dem Grand Prix in Monza hat Ferrari-Pilot Carlos Sainz in Mailand eine unliebsame Überraschung erlebt: Der Spanier wurde am Sonntagabend im Mailänder Stadtzentrum seiner teuren Armbanduhr beraubt, wie Medien berichteten. Drei Männer sind von der Polizei festgenommen worden.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um drei Marokkaner im Alter von 18, 19 und 20 Jahren. Die drei Männer näherten sich dem Piloten, der sich in Begleitung seines Managers in der Nähe eines Luxushotels im Mailänder Stadtzentrum befand. Einer von ihnen entriss dem Ferrari-Piloten eine Uhr im Wert von mehr als 300.000 Euro vom linken Handgelenk und rannte davon.

Die Highlights vom Monza-GP

Der Formel-1-Fahrer versuchte, die drei Männer an der Flucht zu hindern, und konnte mit Hilfe von zwei Passanten einen der Marokkaner aufhalten. Ein zweiter Mann wurde von dem Manager aufgehalten, der dritte wurde in einiger Entfernung von einem anderen Mitarbeiter mit Hilfe von Fußgängern lokalisiert und gestoppt. Die drei Männer wurden sofort von Polizisten festgenommen und zur Polizeistationen gebracht.

Sainz berichtete am Montag auf Instagram von einem „unglücklichen Vorfall“, bedankte sich bei allen hilfreichen Beteiligten und der Polizei. „Die Hauptsache ist, dass es uns allen gut geht, das wird nur eine unangenehme Anekdote bleiben“, so der Spanier.

Im April 2022 war dem Ferrari-Piloten Charles Leclerc seiner Luxusuhr der Marke Richard Mille bei einem Aufenthalt in der toskanischen Küstenstadt Viareggio bestohlen worden. Damals war er mit seinem Trainer Andrea Ferrari unterwegs, als er von einer Gruppe Fans bemerkt und um Autogramme und Bilder gebeten wurde. Das Gedränge soll sich ein Dieb zunutze gemacht haben, um die Luxusuhr des Formel-1-WM-Piloten zu entwenden.

(APA)/Bild: Imago