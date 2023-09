„VER-NOMENAL“: Die Pressestimmen zum Verstappen-Rekord

Max Verstappen hat in Monza einen neuen Rekord für die meisten F1-Siege in Folge aufgestellt. Dazu schreibt die internationale Presse.

Weltmeister Max Verstappen hat mit seinem zehnten Grand-Prix-Sieg in Serie einen Formel-1-Rekord aufgestellt. Der Red-Bull-Pilot gewann am Sonntag den Großen Preis von Italien in Monza und verbesserte die Bestmarke von Sebastian Vettel, der 2013 neun Rennen nacheinander gewann.

Zweiter hinter dem Niederländer wurde sein Teamkollege Sergio Perez aus Mexiko, Platz drei belegte Ferrari-Pilot Carlos Sainz aus Spanien.

Österreich:

Kronen Zeitung: „14 Runden durfte Ferrari träumen – dann kam Max.“

Kurier: „Tatsächlich spielte Max Verstappen beim Grand Prix von Italien in Monza all seine Klasse aus. Er fuhr mit Übersicht, er blieb geduldig, er zog in den richtigen Momenten zurück und schlug zu, wenn er zuschlagen musste.“

Großbritannien:

The Sun: „VER-NOMENAL. Max Verstappen bricht beim Grand Prix in Italien mit seinem 10. Sieg hintereinander den Rekord.“

Daily Mail: „Die Debatte darüber, wer der größte Rennfahrer seiner Zeit ist, muss noch entschieden werden, aber im Moment ist Verstappen der Beste auf dem Planeten.“

The Guardian: „Max Verstappen trug sich mit seinem Sieg beim Großen Preis von Italien in die Geschichtsbücher ein. Mit seinem rekordbrechenden zehnten Sieg in Folge erreichte der Red-Bull-Pilot eine seltene Erfolgsbilanz, die kein Fahrer seit dem Beginn der Meisterschaft 1950 erreicht hatte.“

Spanien:

Marca: „Bedrängt von Red Bull und Leclerc holte Sainz einen Podiumsplatz heraus, der Gold wert ist.“

As: „Sainz hat zwar nicht den Pokal des Siegers geholt, aber Ferrari für sich gewonnen.“

Mundo Deportivo: „Verstappen gewinnt im Hause Ferrari, und Sainz wird nach einem unverständlichen Kampf mit Leclerc mit Mühe Dritter. Die Ferrari-Tifosi waren bereits am Träumen. Sie dachten, dass das Unmögliche an diesem Sonntag weniger unmöglich sein könnte.“

Italien:

Corriere dello Sport: „Max Verstappen hat den zehnten Saisonsieg in Folge geholt und seine Führung in der Fahrerwertung ausgebaut. Aber das Rennen in Monza brachte auch ein positives Ergebnis für Ferrari – so, wie man es auf der Heimstrecke erwartet hatte.“

Gazzetta dello Sport: „Verstappen wartet und schlägt dann zu. Sainz lässt Ferrari träumen.“

Tuttosport: „Beim Rennen in Monza zeigte Sainz sein ganzes kämpferisches Können und schaffte es, sowohl Max Verstappen als auch Sergio Pérez mehrere Runden lang auf Distanz zu halten.“

Frankreich:

L’Équipe: „Er geht noch ein Stückchen weiter in die Geschichte ein. Die Saison 2023 läuft auf eine unangefochtene Dominanz von Max Verstappen und seines Red-Bull-Rennstalls hinaus.“

Schweiz:

Blick: „Alle Träume der Ferrari-Fans lösten sich spätestens nach 15 von 51 Runden im königlichen Park von Monza auf. Der bald zum dritten Mal gekrönte Formel-1-Champion Max Verstappen (25) war als Reifenflüsterer wieder einmal gnadenlos unterwegs.“

Tages-Anzeiger: „Nur eine kleine Niederlage muss der Sohn des einstigen Rennfahrers Jos Verstappen an diesem Sonntag hinnehmen: Zum Fahrer des Tages wird ein anderer gewählt. Carlos Sainz, der Kämpfer des Tages, wird mit 31,5 Prozent der Fan-Stimmen belohnt und überflügelt Verstappen (13,3) bei weitem. Immerhin in dieser Wertung kann man den Niederländer also bezwingen.“

