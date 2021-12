Ferrari verkündet neuen Sponsor – und Termin für neues Auto

Binotto erwartet „einige Überraschungen zu Beginn der Saison“

Etwas konkreter wurde Binotto dann jedoch bei seinem Ausblick auf die kommende Saison am Sky Italia Mikrofon: „Es wird eine ganz andere Saison, mit ganz anderen Autos als denen, die wir kennen. Das Reglement ist völlig neu, andere Formen und Aerodynamik, Aufhängung und Mechanik, alles anders. Wir erwarten andere Autos, die Fahrer werden sich anpassen müssen. In den schnellen Abschnitten und Kurven werden sie viel schneller sein, in den langsameren Sektoren wahrscheinlich langsamer. Sie werden steifer und niedriger sein, also auch komplizierter für die Fahrer.“

Und weiter: „Wir können einige Überraschungen erwarten, vor allem zu Beginn der Saison, wenn einige Teams bessere Lösungen gefunden haben, an die andere vielleicht nicht gedacht haben. Auch wir werden beweisen müssen, dass wir in der Lage sind, bei Bedarf zu reagieren und Entwicklungen zu steuern: Es wird wichtig sein, sich weiter zu verbessern und konkurrenzfähig zu sein.“

(skysport.de)

Bild: Imago