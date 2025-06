Fertigstellung für 2027 geplant – Hartberg beginnt Stadionausbau

In Hartberg ist am Mittwochnachmittag der Spatenstich für die Generalsanierung und den Ausbau des Stadions des Fußball-Bundesligisten TSV erfolgt. In mehreren Abschnitten werden unter anderem die Tribünen und die Laufbahn erneuert, 2027 soll das Großprojekt fertig sein. Insgesamt soll die dann wieder Bundesliga-taugliche Arena 5.500 Sitz- und Stehplätze fassen.

In einer ersten Bauphase werden heuer zunächst Umbauarbeiten mit Blick auf die Bundesliga erledigt. Begonnen wird im Sommer mit dem Abbau der Stahlrohrtribünen im Süden und Norden, die durch fixe Tribünen ersetzt werden. Priorität haben nach TSV-Angaben in den kommenden Monaten der Aus- und Umbau der kompletten Leitungsinfrastruktur, die komplette Erneuerung der Südtribüne, die Verlängerung der Osttribüne sowie die Erweiterung der Haupttribüne bis zur Stefan-Seedoch-Allee.

Im Erdgeschoss der Haupttribüne wird es neue Funktionsräume geben. Zudem sollen sogenannte Hospitality Areas für Fans geschaffen werden. Für die Leichtathletik wird die 400 m lange Laufbahn auf modernste Standards gebracht. Das Netto-Investitionsvolumen beträgt den Angaben zufolge alleine für das Jahr 2025 9 bis 10 Millionen Euro. Das Land Steiermark fördert das Großprojekt mit rund 9 Millionen Euro. „Mit diesem zukunftsweisenden Großprojekt setzen wir einen bedeutenden Meilenstein für die nachhaltige Entwicklung unserer Stadt sowie der gesamten Region“, heißt es in der Club-Aussendung.

(APA) / Foto: GEPA