Festival of Speed: Der Große Preis von Monaco, das Indy 500 und die MotoGP am Sonntag live auf Sky Sport

Nick Heidfeld und Ralf Schumacher als Sky Experten in Monte Carlo im Einsatz – ab 13:30 Uhr begrüßen Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner die Zuschauer:innen

Neuerung 2. Pflichtboxenstopp verspricht zusätzliche Spannung

Ralf Schumacher in „Backstage Boxengasse – Der Formel 1 Podcast“ über Monaco GP: „Einzigartige Atmosphäre“

Track-Check mit Nico Hülkenberg

Direkt im Anschluss nach dem Formel 1 Rennen am Sonntag: Das Indianapolis 500 live auf Sky Sport F1

Außerdem die MotoGP in Silverstone mit dem Großen Preis von Großbritannien – Warm Up am Sonntag ab 10:35 Uhr, Rennen um 13:15 Uhr

Darüber hinaus: die Formel 2, die Formel 3 und der Porsche Supercup am Wochenende live auf Sky Sport F1

Die Formel 1, MotoGP und Indy 500 mit Sky X live streamen

Mit dem Großen Preis von Monaco, dem prestigeträchtigsten Rennen im Formel-1-Kalender, verbindet man Tradition, Action – und jede Menge Glamour. Am Rennwochenende wird Monte Carlo auch stets zur Bühne und zum Laufsteg, denn zwischen Luxusyachten und Rennstrecke tummelt sich die internationale Prominenz – Stars aus Film, Musik und Sport. Das „ganze Drumherum und die Kulisse“ sorgen für eine „einzigartige Atmosphäre“, beschreibt Sky Experte Ralf Schumacher den Schauplatz.

Auf dem legendären Stadtkurs, dem historischen Circuit de Monaco, werden selbst kleinste Fahrfehler sofort und gnadenlos bestraft. Hinzu kommt das launische Wetter an der französischen Mittelmeerküste, das immer wieder zum entscheidenden Faktor wird. Gelegentliche Regenschauer über Monte Carlo sorgen bei den Zuschauer:innen zwar für zusätzliche Spannung, stellen die Fahrer jedoch vor enorme Herausforderungen.

Mit Blick auf die Herausforderung des Rennens unterstreicht Schumacher: „Durch diesen Leitplankenkanal ohne Fehler zu fahren – unter Umständen noch bei Nässe – ist schon etwas Besonderes.“

Eine wesentliche Neuerung betrifft den zweiten Pflichtboxenstopp – von ihm erhofft man sich angesichts der begrenzten Überholmöglichkeiten zusätzliche Spannung im Rennverlauf.

Nach Verstappens beeindruckender Vorstellung in Imola und der Huldigung durch die Tifosi wollen nun der WM-Führende Oscar Piastri und Teamkollege sowie Zweitplatzierte Lando Norris in Monaco das Rampenlicht wieder auf sich ziehen.

Ab Donnerstag ist Sky mit „Warm Up – Das Motorsport Spezial“ in Monte Carlo live dabei. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreund:innen alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Moderator Peter Hardenacke und Co-Moderatorin Sandra Baumgartner stimmen die Zuschauer:innen gemeinsam mit Sky Experte Ralf Schumacher und Nick Heidfeld auf das Rennen ein, das Sascha Roos wie gewohnt live kommentiert. Sky Q und Sky Stream Kund:innen können alle Sessions am Wochenende zusätzlich in UHD/HDR verfolgen.

Direkt im Anschluss: Indy 500 auf Sky Sport F1

Nach dem Formel 1 Rennen folgt direkt im Anschluss das Indianapolis 500. Sky Sport F1 steigt ab 18:15 Uhr in die laufende Vorberichterstattung des traditionsreichsten Ovalrennens der Welt ein. Wer die Vorberichte von Beginn an verfolgen möchte, kann dies ab 16:00 Uhr auf Sky Sport 1.

Zur Einstimmung steht darüber hinaus die Doku „Anything to Win“ auf allen Sky Plattformen auf Abruf bereit. Mit einer Mischung aus seltenem Archivmaterial und persönlichen Geschichten von Fahrern, Teams, Familien und Fans nimmt dieser Film die Zuschauer:innen mit hinter die Kulissen des legendären Indy500.

MotoGP: Große Preis von Großbritannien in Silverstone

Sky Sport berichtet von Freitag bis Sonntag auch live vom Grand-Prix-Wochenende in Silverstone. Auf Sky Sport werden alle Trainings, alle Qualifyings, der Sprint und die Grand-Prix-Rennen der MotoGP komplett live übertragen. Lisa Hofmann stimmt gemeinsam mit Sky Experte Florian Alt die Zuschauer:innen auf den Großen Preis von Großbritannien auf dem Silverstone Circuit ein, den Lukas Gajewski kommentiert.

Insgesamt können sich die Zuschauer:innen bei Sky Sport 2025 auf über 1.000 Stunden Motorsport live freuen. Vom Saisonbeginn der MotoGP Anfang März bis zum Finale der Formel 1 Anfang Dezember bietet Sky Sport Live-Racing an 38 Wochenenden, an denen stets mindestens die Formel 1, MotoGP oder die IndyCar Series im Einsatz sind. Hinzu kommen alle Sessions der F2, F3 live, alle Sessions der F1 Academy, der Porsche Supercup, die World Rally Championship (WRC), ausgewählte Rennen der Ferrari Challenge sowie GT World Challenge – darüber hinaus die Moto2, die Moto3 und die MotoE live.

Sendeplan für den Großen Preis von Monaco – auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 22.5.:

13:10 – 14:05 Uhr: Formel 3 – Training

15:00 – 15:55 Uhr: Formel 2 – Training

16:30 – 16:45 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ auf Sky Sport News

19:15 – 20:15 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Fahrer

Freitag, 23.5.:

11:05 – 11:55 Uhr: Formel 3 – Qualifying

13:15 – 15:00 Uhr: Formel 1 – 1. Freies Training

15:10 – 16:00 Uhr: Formel 2 – Qualifying

16:45 – 18:30 Uhr: Formel 1 – 2. Freies Training

18:30 – 19:30 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs

Samstag, 24.5.:

10:35 – 11:40 Uhr: Formel 3 – 1. Rennen

12:15 – 14:05 Uhr: Formel 1 – 3. Freies Training

14:05 – 15:15 Uhr: Formel 2 – 1. Rennen

15:30 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Qualifying

17:30 – 18:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 25.5.:

7:50 – 9:00 Uhr: Formel 3 – 2. Rennen

9:30 – 10:55 Uhr: Formel 2 – 2. Rennen

11:55 – 12:45 Uhr: Porsche Mobil 1 Supercup – Rennen

13:30 – 14:55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte

14:55 – 17:00 Uhr: Formel 1 – Rennen

17:00 – 17:45 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews

17:45 – 18:15 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Rennen

18:15 – 22:00 Uhr: NTT IndyCar Series – The 109th Indianapolis 500

0:00 – 0:30 Uhr: Ted’s Notebook: GP Monaco

MotoGP – Sendeplan für den Großen Preis von Großbritannien:

Freitag, 23.5.:

10:25 – 10:55 Uhr: MotoGP – Pressekonferenz Fahrer auf Sky Sport Mix

10:55 – 11:40 Uhr: Moto3 – 1. Freies Training auf Sky Sport Mix

11:40 – 12:35 Uhr: Moto2 – 1. Freies Training auf Sky Sport Mix

12:35 – 13:45 Uhr: MotoGP – 1. Freies Training auf Sky Sport Mix

15:10 – 15:55 Uhr: Moto3: – Training auf Sky Sport 1

15:55 -16:50 Uhr: Moto2 – Training auf Sky Sport 1

16:50 – 18:15 Uhr: MotoGP – Training auf Sky Sport 1

Samstag, 24.5.:

10:35 – 11:15 Uhr: Moto3 – 2. Freies Training auf Sky Sport Mix

11:15 – 12:00 Uhr: Moto2 – 2. Freies Training auf Sky Sport Mix

12:00 – 12:45 Uhr: MotoGP – 2. Freies Training auf Sky Sport Mix

12:45 – 14:00 Uhr: MotoGP – Qualifying auf Sky Sport Mix

14:45 – 15:40 Uhr: Moto3 – Qualifying auf Sky Sport Mix

15:40 – 16:30 Uhr: Moto2 – Qualifying auf Sky Sport Mix

16:30 – 18:00 Uhr: MotoGP – Sprint auf Sky Sport Mix

Sonntag, 25.5.:

10:35 – 12:00 Uhr: MotoGP – Warm Up auf Sky Sport Mix

12:00 – 13:15 Uhr: Moto2 – Rennen auf Sky Sport Mix

13:15 – 15:20 Uhr: MotoGP – Rennen auf Sky Sport Mix

15:20 – 16:30 Uhr: Moto3 – Rennen auf Sky Sport Mix

Dienstag, 27.5.:

19:30 – 20:30 Uhr: MotoGP – Highlights: GP Großbritannien auf Sky Sport Mix

