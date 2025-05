Festnahmen und Verletzte nach PSG-Sieg gegen Arsenal

Nach dem Einzug von Paris St. Germain ins Champions-League-Finale ist es in Paris zu Ausschreitungen und Festnahmen sowie einem Vorfall mit Verletzten gekommen. Wie die Polizeipräfektur am Tag nach den Jubelfeiern der PSG-Fans im Zentrum der Stadt mitteilte, wurden 43 Menschen festgenommen. Das berichtete die Zeitung „Le Parisien“. Beamte hatten die Champs-Élysées im Bereich des Triumphbogens abgesperrt und wurden mit Gegenständen und Feuerwerkskörpern beworfen.

Unter noch ungeklärten Umständen fuhr außerdem ein Auto unweit der Champs-Élysées in eine Gruppe Menschen. Dabei gab es einen Schwerverletzten und zwei Leichtverletzte, wie Medien unter Verweis auf die Polizei berichteten. Umstehende verfolgten das Auto und setzten es offenbar in Brand. Ob die Insassen des Autos festgenommen werden konnten, war zunächst nicht bekannt. Feiernde beschädigten in dem Bereich auch Schaufenster und geparkte Autos. PSG erreichte am Mittwochabend mit einem 2:1-Sieg gegen Arsenal zum zweiten Mal das Endspiel der Champions League.

(APA)/Beitragsbild: Imago